Secondo una prima ricostruzione, l’uomo lavorava in cava alla guida di un escavatore quando, per cause in corso di accertamento, e’ stato travolto da un cumulo di sabbia e terra. L’incidente e’ accaduto in localita’ Ponte Nuovo, lungo la statale 20 del Colle di Tenda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Robilante e Borgo, vigili del fuoco e funzionari della Polizia mineraria.

Un operaio di 52 anni, D.D. di Borgo San Dalmazzo, è morto questa mattina in un incidente sul lavoro a Robilante, in Val Vermenagna.

Frana in una cava: morto operaio travolto

