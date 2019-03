Fridays for future, Virginia Raggi: “Vi ascoltiamo, dateci idee concrete”

Anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi, è scesa in piazza per manifestare contro il cambiamento climatico “Vi ascoltiamo, dateci idee concrete“, queste le sue parole parlando con i giovani in via dei Fori Imperiali.

“Ho una mail che trovate sul sito del Comune di Roma – aggiunge la Raggi, parlando con dei ragazzi che stavano partecipando alla marcia sul Clima – fate una proposta concreta. Su molte cose possiamo essere degli ottimi alleati. Contiamo molto su di voi“.

Il sindaco di Roma, ha poi ricordato che dal 1° novembre 2019 i mezzi diesel euro 3 non entreranno più nell’anello ferroviario “nonostante le proteste dei proprietari di queste auto. Stiamo, inoltre, realizzando la pista ciclabile sulla Tuscolana, ma anche in questo caso ci siamo sentiti dire che le ciclabili producono smog“.

La Raggi ha voluto anche manifestare il suo apprezzamento per la giornata di oggi dicendo: “E’ bellissimo vedere tanti ragazzi che si occupano del nostro futuro parlando di ambiente. Ciascuno di noi – ha concluso – dovrebbe essere migliore di chi ci ha preceduto. Dobbiamo fare dei passi in avanti, vedere che questi ragazzi si interessano di temi cosi’ grossi come quello del Clima ci fa ben sperare“.