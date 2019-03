“Vi ascoltiamo e stiamo facendo esattamente ciò che chiedete“.

Questo e’ il messaggio che la Commissione europea indirizza ai giovani che oggi marciano per il clima in tutto il mondo. “Incoraggiamo i giovani che potranno votare alle prossime elezioni europee a far sì che il cambiamento climatico sia una priorità nella campagna, cosi’ come invitiamo tutti i partiti politici a definire le loro posizioni sul tema nei loro programmi elettorali“, dichiara una portavoce dell’esecutivo europeo.