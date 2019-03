Fumo da un motore dell’aereo, scatta il piano d’emergenza a Treviso

Il pilota di un Boeing 737 Ryanair proveniente da Napoli ha chiesto alla torre di controllo dell’aeroporto di Treviso di attivare il piano d’emergenza: è stato rilevato fumo in uscita da un motore durante la fase di atterraggio.

Il velivolo è atterrato regolarmente a Treviso alle 07:54. A bordo 170 passeggeri.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno localizzato una perdita d’olio da una turbina, e di conseguenza l’aereo non potrà ripartire per Napoli.