Genova, incendio a Cogoleto: situazione in miglioramento

E’ in miglioramento la situazione sulle alture di Cogoleto, area del ponente di Genova in cui è divampato un vasto incendio nella notte tra lunedì e martedì: lo rende noto la Regione Liguria. Al momento è sparito il fronte di fiamma, permangono solo alcuni focolai e fumaioli. Sul posto sono presenti l’elicottero regionale che sta sorvolando la zona e a terra gli addetti dei vigili del fuoco e i volontari che stanno attuando la bonifica, separando l’area bruciata dalla parte non contaminata dal fuoco.

La popolazione è rientrata nelle case e le condizioni del vento, al momento, non destano particolari preoccupazioni.

Il dipartimento antincendio di Regione Liguria ricorda che ancora attivo lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e che è vietato bruciare residui vegetali e fare uso di fuoco.