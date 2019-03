Genova, incendio a Cogoleto: ancora focolai, in azione un canadair

Prosegue a Cogoleto, nel ponente di Genova, il lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari per tenere sotto controllo le fiamme, divampate nella notte tra lunedì e martedì.

Si è alzato in volo anche un canadair per facilitare le operazioni di spegnimento di focolai e la bonifica.

Ieri pomeriggio, a causa delle forti raffiche di vento, alcuni focolai avevano ripreso vigore.