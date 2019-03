Giappone: JAXA e Toyota progettano un rover lunare

L’Agenzia spaziale giapponese e il colosso Toyota hanno raggiunto un accordo per una possibile cooperazione nell’ottica di nuovi programmi di esplorazione spaziale.

Secondo Toyota il primo passo consisterà nell’accelerazione del progetto già in corso per un rover lunare pressurizzato e con equipaggio: il mezzo avrebbe un’autonomia di circa 10mila km.

Secondo un responsabile di Jaxa, i rover con equipaggio costituiranno un elemento importante delle nuove missioni di esplorazione sul nostro satellite, e un primo lancio potrebbe realizzarsi già nel 2029.

Il rover utilizzerebbe delle celle a combustibile, il cui prodotto di scarto è acqua (usa ossigeno e idrogeno nel processo inverso a quello dell’elettrolisi).