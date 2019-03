Gioco d’azzardo e pornografia: ENPAP si impegna negli investimenti sostenibili

Sì a una gestione finanziaria sempre più orientata a investimenti sostenibili e responsabili escludendo settori come armi di distruzione di massa, gioco d’azzardo e pornografia. L’ENPAP,Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, si impegna a rispettare, per qualsiasi suo investimento e ogni volta che sia tecnicamente possibile, standard elevati, precisi e condivisi di responsabilità e sostenibilità (SRI – Sustainableand Responsible Investment).

Le ragioni, etiche, della delibera affondano le radici nella forte sensibilità della comunità professionale degli Psicologi ai valori della pace, del rispetto dei diritti civili e sociali, della solidarietà, della difesa della vita umana, dell’infanzia e dell’ambiente.

«La spinta ad una gestione complessiva dell’Ente orientata eticamente in termini di sostenibilità e responsabilità sociale appartiene al nostro Consiglio di Amministrazione fin dall’inizio del suo mandato – motiva Felice Torricelli, Presidente ENPAP – e rappresenta bene l’importanza dei valori di pace, solidarietà, trasparenza, equità sociale e rispetto della persona umana che sono tipici della comunità degli Psicologi. Non siamo solo professionisti, ma siamo unacomunità attenta al benessere sociale, ambientale e alle qualità etiche di chi, governando grandi società, puòavere influenza sull’ambiente e sulla collettività».

«La scelta di investire in società attente all’impatto sociale, ambientale e alla qualità della propria amministrazione è anche razionale dal punto di vista finanziario – aggiunge Federico Zanon,Vicepresidente ENPAP. L’attenzione a questi aspetti riduce il rischio di eventi critici, danni ambientali, sociali o errori di gestione. Tutti eventiche hanno mostrato di impattare sul valore delle aziende, provocando perditeper gli investitori».

ENPAP,dopo aver monitorato il suo portafoglio complessivo per oltre due anni, ritieneche una gestione finanziaria orientata a investimenti sostenibili eresponsabili, che tenga conto anche delle tematiche ESG (“Environmental, Social andGovernance”), ossia delle modalità con le quali un operatore economico gesti scegli impatti della propria attività economica nel campo ambientale, sociale e di governo della struttura societaria, sia anche garanzia di un migliore profilo di rischio/rendimento dell’investimento nel medio e lungo periodo. A tal fine, nel suo documento deliberato il 15 febbraio 2019, “Principi di investimento sostenibile e responsabili dell’ENPAP”, ha introdotto come criterio di valutazione per i gestori selezionati perla propria SICAV (PSY Enpap Selection Fund) l’aderenza a protocolli SRI.

SRI IN PRATICA: LE AZIONI ENPAP

L’adozione dei principi SRI avràeffetti concreti sul portafoglio dell’ENPAP: sarà applicato un filtro agliinvestimenti, escludendo o includendo titoli di Stato, azionari eobbligazionari e quote di fondi immobiliari.

Il filtro opererà in fase diselezione dei gestori, di monitoraggio delle loro scelte di titoli, di rendicontazioneagli stakeholder attraverso una trasparente diffusione delle valutazioni diqualità ESG degli investimenti.

Inoltre ENPAP si impegnerà aesercitare la propria influenza sul mercato per incoraggiare l’attenzione e ilrispetto dei principi SRI da parte degli Stati e degli operatori economici,anche quale firmatario degli United Nations Principles for ResponsibleInvestments (UNPRI) e di altre iniziative analoghe.

FILTRIAPPLICATI AGLI INVESTIMENTI: CRITERI DI ESCLUSIONE

Alcune tipologie di investimento non potranno essereoggetto di investimenti da parte di ENPAP:

Stati (e le imprese che vi hanno la sede legale):

(1) che non garantiscono il rispettodei diritti civili (diritti umani e libertà religiosa); (2) che nongarantiscono il rispetto delle libertà politiche (libertà di espressione e diassociazione).

Società:

(1) che non garantiscono il rispettodei principi contenuti nella Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale delLavoro) in materia di tutela del lavoro minorile;

(2) che non garantiscono il rispettodella parità tra uomo e donna nel lavoro e nelle politiche retributive;

(3) il cui fatturato derivi dallosvolgimento di una attività economica nei seguenti campi:

– Sviluppo, produzione, stoccaggio e vendita di armi di distruzione di massanucleari, biologiche e chimiche o parti di esse.

– Agenti tossici chimici, biologici e materiale radioattivo.

– Missili in grado di trasportare armi di distruzione di massa. – Armi aframmentazione e mine anti-uomo.

– Gioco d’azzardo.

– Pornografia.

(4) che sono state condannate pergravi violazioni alla normativa di contrasto al riciclaggio e di contrasto alfinanziamento al terrorismo.

CRITERI DI INCLUSIONE

Saranno inclusi nell’universoinvestibile solo gli strumenti finanziari che hanno un rating ESG ritenutosoddisfacente, ovvero, facendo riferimento a metriche di valutazione tra lepiù diffuse a livello internazionale, almeno pari a:

– ‘BB’ secondo la metrica divalutazione MSCI ESG Ratings – ‘Limited’ secondo la metrica di valutazioneVIGEO EIRIS

Gli investimenti mobiliari eimmobiliari che non possono essere valutati secondo ordinarie metodologie ESG,saranno comunque valutati in termini di compatibilità con i principi adottatidall’Ente, ciascuno secondo le proprie specificità.