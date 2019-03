Giornata Internazionale delle Foreste: sfruttare il satellite per preservare la foresta vergine

Richmond, BC – MDA, compagnia di Maxar Technologies (NYSE:MAXR) (TSX:MAXR), è lieta di comunicare che il suo servizio di monitoraggio Forest Alert Service (FAS) ha permesso ai fornitori di polpa di cellulosa di Asia Pulp & Paper (APP) di monitorare in maniera più accurata la conservazione delle aree forestali e di rispettare gli impegni di salvaguardia presi con gli stakeholder.

APP riferisce che, in meno di tre anni – da quando la MDA ha iniziato a fornire questo servizio di monitoraggio – le perdite di foresta vergine nelle concessioni dei propri fornitori sono scese dal 5-6%1 ad appena lo 0,06%2 in un’area di conservazione di oltre 600.000 ettari, a dimostrazione dell’impegno di APP nella gestione responsabile delle foreste.

La partnership tra APP e MDA, partita nel 2016, ha consentito ai fornitori di polpa di cellulosa di APP di far fronte rapidamente alla rilevazione di eventuali cambiamenti nella superficie forestale. Il monitoraggio nelle aree di produzione è essenziale per una pianificazione efficiente e riduce al minimo le violazioni, proteggendo ulteriormente le foreste ad alto valore ambientale.

Grazie all’impiego del satellite RADARSAT-2 di MDA, il sistema di monitoraggio FAS (Forest Alert Service) fornisce ad APP informazioni in modo tempestivo, generalmente entro due giorni dalla rilevazione. Ogni 24 giorni il sistema controlla circa 3,8 milioni di ettari, includendo sia i fornitori di polpa di cellulosa di APP, sia la riserva della biosfera di Giam Siak Kecil. RADARSAT-2 è in grado di penetrare nubi e precipitazioni, arrivando a rilevare anche le anomalie meno evidenti della foresta, anche in aree di soli 0,5 ettari.

“La salvaguardia e la protezione della foresta vergine indonesiana è l’obiettivo della Forest Conservation Policy che abbiamo introdotto nel 2013,” afferma Elim Sritaba, direttrice Sustainability and Stakeholder Engagement di APP. “Grazie alla collaborazione con MDA, siamo in grado di monitorare e indagare rapidamente le condizioni delle foreste dove operiamo, così da risolvere i problemi preservando le nostre preziose risorse naturali.”

“Siamo fieri di poter utilizzare la nostra tecnologia satellitare per la salvaguardia della foresta indonesiana, rilevando in modo rapido e preciso eventuali problemi,” afferma Mike Greenley, Presidente di MDA.

Il satellite RADARSAT-2 può fornire rilevazioni ad alta risoluzione a livello globale, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e dalla luce e, allo stesso tempo, di aggiornare frequentemente la rilevazione. Si tratta di informazioni idealmente pensate per operazioni dove si necessita di un monitoraggio su vasta scala o di una sorveglianza specifica; come nell’ambito della sorveglianza marittima, della gestione del territorio, nei settori della difesa e della sicurezza, dell’agricoltura, della gestione delle catastrofi e delle risorse naturali.

1 Dati ottenuti da verifiche sul campo e immagini di satellite

2 Basato sulla convalida di poligoni FAS rilevati e consegnati