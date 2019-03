Giornata Mondiale dell’Acqua: “Il Lago di Como è patrimonio dell’Italia, di tutti noi. E’ un patrimonio di tutta l’Umanità”

“La comunità montessoriana ha sempre avuto a cuore l’ecologia e cerchiamo di educare le nuove generazioni alla tutela del territorio, Associarsi al progetto “Resilario” ideato dalla Proteus di Como è stato davvero interessante. E’ stato un momento importante per l’Italia. Siamo stati contentissimi che i nostri ragazzi abbiano avuto l’opportunità di partecipare a questo momento importante per l’Italia perché il Lago di Como è patrimonio dell’Italia, di tutti noi. E’ un patrimonio di tutta l’Umanità. Abbiamo voluto anche adottare proprio lo slogan della Proteus: “L’acqua è una cosa seria”. Siamo convinti di aver partecipato e contribuito ad un qualcosa di grande. Il vedere le immagini del sub che praticamente entravano in Auditorium è stato davvero coinvolgente ed emozionante”: lo ha affermato Rosangela Angri, docente dell’Istituto Maria Montessori di Somma Vesuviana (Napoli) che con altre 119 scuole italiane ha partecipato al progetto “Resilario” ideato dalla Proteus/Lab. Dall’auditorium i ragazzi hanno assistito alla diretta con il sub-biologo Emilio Mancuso che questa mattina, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, si immerso nel lago di Como, raggiungendo il Cristo degli Abissi, statua subacquea posta a protezione di chi opera sul Lago descritto dal grande Alessandro Manzoni. I ragazzi napoletani hanno avuto la grande opportunità di rivolgere domande al sub sull’impatto dei cambiamenti climatici, le microplastiche, la geologia dei fondali.