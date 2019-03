Giornata nazionale vittime dell’inquinamento, arriva il sì del Ministro dell’Ambiente Costa

“Sostengo con convinzione la proposta di istituire la Giornata nazionale delle vittime dell’inquinamento ambientale il 25 febbraio. Sono tante, purtroppo, le vittime, non solo i morti o gli ammalati ma anche i familiari e chi vive nei territori italiani inquinati, come ho avuto modo di constatare quando indagavo nella Terra dei fuochi”.

Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che in collegamento da Oslo è intervenuto alla trasmissione ‘Giorno per giorno’ in onda su Radiouno.

“Spetterà al Parlamento approvare la proposta di legge sulla Giornata. Mi sembra importante non dimenticare e crescere come Stato, facendo rete e individuando una giornata di formazione. Il diritto al lavoro deve andare di pari passo con la tutela della salute e dell’ambiente“.