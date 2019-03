Giornata del Pi Greco: scuole in festa per la costante matematica, domani al MIUR la sfida con numeri e formule

Dalla primaria alla secondaria di II grado. Anche quest’anno saranno migliaia gli studenti di tutta Italia che domani, giovedì 14 marzo, celebreranno la costante matematica più famosa al mondo, il Pi Greco. E tornerà anche l’ormai tradizionale sfida a colpi di formule e numeri al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Le gare che si terranno al MIUR potranno essere seguite in diretta streaming sul sito www.miur.gov.it. A contendersi il podio quattordici squadre (6 per la scuola primaria, 4 per la secondaria di primo grado e 4 per la secondaria di II grado), da quattro giocatori ciascuna.

Alle 9.30 partirà anche la sfida per gli istituti scolastici di tutta Italia tramite una piattaforma online dedicata. Le scuole avranno l’intera giornata per conquistare il titolo più ambito. Dovranno rispondere al maggior numero di quiz possibile fino alla chiusura delle gare.

L’iniziativa al MIUR (nella Sala “Aldo Moro”) è organizzata dalla Redooc e dall’Università degli Studi di Torino ed è promossa dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione.