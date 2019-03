Global Strike for Future, Bussetti: “Bene la partecipazione degli studenti”

“La tematica ambientale è molto importante. E’ giusto che i ragazzi si fermino a riflettere su problematiche che in questo momento vedono direttamente coinvolti non solo noi, ma il mondo intero. Il mio giudizio su questa partecipazione non può essere, perciò, che positivo“. Così il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, a margine di un’iniziativa a Forlì, ha commentato la massiccia partecipazione del mondo scolastico alla manifestazione odierna organizzata dal Global Strike For Future in circa sessanta Paesi.

Diverse migliaia di persone, molti dei quali giovanissimi, hanno risposto a Bruxelles all’appello lanciato dall’attivista svedese Greta Thunberg a scendere in piazza per lo sciopero mondiale per il clima organizzato per chiedere interventi concreti contro i cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente.

Moltissimi gli striscioni portati per le strade della capitale belga alcuni con scritto “Non dobbiamo perdere tempo” e “Agiamo ora insieme” in testa al corteo, formato da studenti per attivisti di diverse associazioni, tra cui Greenpeace, Oxfam, Natagora e Amnesty International. “Si tratta di un segnale forte“, ha detto la giovane militante, Anuna De Wever, figura di spicco del movimento Youth for Climate. Cortei si sono svolti anche in altre citta’ del Belgio da Liegi a Namur.