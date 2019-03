No votes yet.

Diverse migliaia di studenti, attivisti, e non solo, si sono riuniti ieri in Svizzera in occasione del Global Strike for Climate , che ha coinvolto altre 25 città del Paese e più di 100 Paesi nel mondo. A Berna la folla di manifestanti – quasi 5mila – ha riempito le strade della Città federale, scandendo slogan e mostrando numerosi striscioni a favore dell’ambiente. Studenti e persone di tutte le età hanno reclamato a gran voce un maggior coinvolgimento della politica sul tema, chiedendo anche che la Svizzera dichiari l’emergenza climatica e riconosca ufficialmente il global warming come una questione da affrontare nell’immediato. Erano invece circa 10mila, secondo la polizia, i giovani e gli studenti che hanno invaso le strade di Losanna . A Zurigo circa 12mila persone, soprattutto giovani, ma anche molti adulti e famiglie con bambini, hanno preso parte alla manifestazione.

Global Strike for Future: da Berna a Losanna, in Svizzera diverse migliaia di studenti in piazza

