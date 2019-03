Global Strike for Future, Greta Thunberg: “Stiamo scioperando perché vogliamo un futuro, e continueremo”

Il pianeta si trova di fronte “a una crisi esistenziale“, secondo l’attivista svedese Greta Thunberg: nel suo intervento alla manifestazione all’esterno del Parlamento di Stoccolma per il “Global Strike for Future“, ha dichiarato che la crisi climatica è “la più grande mai affrontata dall’umanità“, “eppure, coloro che sapevano lo hanno ignorato per decenni: voi sapete chi, voi lo avete ignorato. Noi, i giovani, non abbiamo contribuito a questa crisi. Non lo accetteremo, non permetteremo che accada. Così, stiamo scioperando. Stiamo scioperando perché vogliamo un futuro, e continueremo“.

La polizia di Stoccolma ha stimato la partecipazione di 6mila-7mila persone.

Greta Thunberg ha condiviso il podio con molti altri giovani studenti che hanno partecipato alla sua protesta settimanale al di fuori del Parlamento, protesta che ha generato l’ondata globale di scioperi scolastici.