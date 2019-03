Global Strike for Future, Greta: “Ho mostrato come possiamo farci sentire”

“Il movimento era già lì, io ho solo mostrato come potessimo far sentire la nostra voce“: lo ha dichiarato ai giornalisti la giovane attivista Greta Thunberg, mentre protesta con gli altri studenti svedesi di fronte al Parlamento di Stoccolma. Dicendosi “molto emozionata” per l’evento di oggi, Greta ha pronunciato parole dure riferendosi ai leader del mondo della politica e della finanza che ha incontrato a Davos: “Non stanno scalfendo neanche la superficie del problema, non so quello che stanno facendo, stanno sprecando tempo, l’inizio sarebbe iniziare a dire le cose come stanno e quello che deve essere fatto, quanto le emissioni devono essere ridotte“.