Global Strike for Future Milano, l’allarme di Coldiretti: problema idrico in Lombardia

Solamente tre i giorni di pioggia su tutta la Lombardia dall’inizio dell’inverno, per una percentuale di precipitazioni del 55% inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Questo quanto emerge da un’elaborazione della Coldiretti regionale basata sui dati Arpa, in occasione della partecipazione in piazza della Scala a Milano di una delegazione di Giovani Impresa Coldiretti Lombardia al Global Strike for Future, la manifestazione per contrastare i cambiamenti climatici, che nasce dalle proteste della giovane attivista svedese Greta Thunberg.

Nello specifico – precisa la Coldiretti – le giornate di pioggia che hanno interessato tutta la regione, registrate dalle centraline più significative, si sono concentrate soltanto nei primi dieci giorni di febbraio.

Ad esempio a Milano città, nel periodo che va dal 21 dicembre scorso a oggi, sono caduti solamente 58 millimetri di acqua contro i quasi 200 millimetri dello stesso periodo dell’anno precedente.

La situazione da un lato ha favorito il divampare di incendi che durante il solo mese di gennaio – dice la Coldiretti su dati regionali -, hanno devastato oltre mille ettari di territorio in Lombardia, mentre dall’altra ha ridotto al minimo le riserve idriche nei grandi laghi con percentuali di riempimento che vanno dal 10% di quello di Como al 16% di quello d’Iseo, fino al 31% del Maggiore. Solo il lago di Garda resta a livelli soddisfacenti con il 90% di riempimento.

“L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici – dichiara Carlo Maria Recchia, leader dei giovani della Coldiretti Lombardia – Basti pensare che nella nostra regione gli indennizzi riconosciuti agli agricoltori dai consorzi di difesa per i danni provocati dalle bizze del tempo nel 2018 ammontano già a più di 30 milioni di euro. A questi vanno poi aggiunti i danni non denunciati e quelli non risarcibili, che fanno alzare ulteriormente il bilancio complessivo“.