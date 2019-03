Global Strike for Future: tono minore in Cina, in duemila a Hong Kong

Lo “sciopero” del clima e’ andato in scena in scala minore in Cina tra cinque eventi dedicati in altrettante citta’ (Chaoyang, Guangzhou, Hangzhou, Shanghai e Shenzhen), in prevalenza promossi da scuole internazionali. A Hong Kong, invece, c’e’ stato il raduno piu’ importante al Charter Garden da dove ha preso il via la relativa “marcia” di sensibilizzazione contro i cambiamenti climatici, terminata vicino alla sede del governo dell’ex colonia britannica, ora regione autonoma speciale.

