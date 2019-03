Google celebra María Moliner, grande lessicografa spagnola che ha dedicato la sua vita alle parole

Oggi Google celebra con un bellissimo Doodle María Moliner, lessicografa, filologa e bibliotecaria spagnola che ha dedicato tutta la sua vita al lavoro sulle parole, rendendo il loro potere accessibile a tutti. Il Doodle, disponibile solo in Spagna, festeggia il 119° anniversario della nascita della donna. Nata a Paniza, provincia di Saragozza, il 30 marzo del 1900, Moliner ha lavorato da sola per creare un nuovo tipo di libro di consultazione, acclamato come “il dizionario della lingua spagnola più completo, utile, preciso e divertente” dallo scrittore Gabriel García Márquez.

Moliner ha iniziato a lavorare come bibliotecaria all’età di 22 anni e nel 1936 è stata eletta direttrice della biblioteca dell’Università di Valencia. Ha avuto uno speciale interesse per le biblioteche, sviluppando un piano per le Bibliotecas Rurales per aiutare a promuovere l’alfabetizzazione e la cultura. Moliner ha iniziato a redigere il suo Diccionario de Uso del Español nel 1952, lavorando a casa prima e dopo la sua occupazione quotidiana. Madre di 4 figli e nonna, aveva straordinarie capacità di concentrazione. Moliner ricercava le parole lette nei giornali o sentite per strada, con l’obiettivo di superare il dizionario pubblicato dalla Real Academia Española. “Il dizionario dell’Accademia è il dizionario dell’autorità. Il mio non ha avuto molta considerazione per l’autorità”, ha dichiarato in un’occasione.

Invece dell’organizzazione in ordine alfabetico, il dizionario di Moliner era raggruppato in famiglie di parole, offrendo non solo definizioni dettagliate, ma anche sinonimi e indicazioni sull’uso. Quando ha iniziato il progetto, ha stimato un tempo di realizzazione di circa 2 anni, ma la prima edizione del dizionario di due volumi è stata pubblicata solo nel 1966, ben 14 anni dopo!

La sua vita ha ispirato il film documentario Tending Words e lo spettacolo teatrale El Diccionario. E proprio il suo dizionario, a volte chiamato anche “Il María Moliner”, è ampiamente considerato la sua più grande eredità.