Gravidanza: anche una sola sigaretta aumenta il rischio di morte improvvisa del bambino

Uno studio condotto su oltre 20 milioni di bambini dal Seattle Children Hospital e Microsoft e pubblicato dalla rivista Pediatrics ha evidenziato come una sola sigaretta al giorno fumata in gravidanza, possa aumentare il rischio di morte improvvisa del bimbo dopo la nascita.

Grazie ad un sistema di Intelligenza Artificiale messo a punto da Microsoft, il team di ricercatori ha potuto analizzare un database del Cdc (Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie americano) contenente informazioni su tutti i nati tra il 2007 e il 2011.

Secondo lo studio ricercatori il fumo è responsabile di almeno 800 delle 3700 morti improvvise che avvengono ogni anno negli Usa. “I medici devono avere una conversazione franca con le donne in gravidanza – conclude lo Studio -. Ogni sigaretta eliminata durante la gestazione e’ una possibilita’ in meno di morte improvvisa del bambino”.