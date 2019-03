D’Anna (ONB): “Greta Thunberg strumentalizzata”, “facile convincere milioni di studenti a non andare a scuola”

Vincenzo D’Anna è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino.

Su Greta Thunberg il presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi ha dichiarato: “Apprezzo questa giovane ragazza che ha una malattia cronica, piuttosto rara e fastidiosa, che credo abbia tratto dalle sue sofferenze e dal suo disagio questa spinta verso un’idea di un mondo più pulito. Però, io sono molto franco, credo che l’abbiano un po’ strumentalizzata. Non è molto difficile convincere vari milioni di studenti a non andare a scuola. Ai miei tempi, negli anni ’60, protestavamo contro gli esperimenti francesi negli atolli. C’era sempre un buon motivo per non andare a scuola. Vorrei saggiare veramente questa presa di posizione dei giovani. Invece di fare una manifestazione senza a andare a scuola un giorno, lasciassero a casa per una settimana il motorino. E aiutino i genitori a fare una raccolta differenziata come si deve. Ci sono tanti modi per aiutare l’ambiente. Mettersi con un cartello in mano e sfilare è molto semplice“.