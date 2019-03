Guida agli Extravergini 2019 di Slow Food Italia: ecco tutti i riconoscimenti

A 20 anni dalla prima edizione, torna la Guida agli Extravergini a cura di Slow Food Italia. In occasione di Frantoi in festa, organizzato in collaborazione con Fico Eataly World a Bologna, saranno infatti svelati in anteprima tutti i riconoscimenti della pubblicazione, disponibile da fine aprile. La Guida è il frutto di un lavoro collettivo di numerosi esperti e appassionati che hanno scandagliato ogni angolo della nostra Italia per tracciare una mappa della migliore produzione olivicola 2018. L’obiettivo di Slow Food Italia con questa guida è aiutare il consumatore nella scelta dell’olio migliore davanti agli scaffali del supermercato o della bottega sotto casa.

Le aziende premiate dalla guida saranno presenti, insieme ad alcuni frantoiani, in un mercato speciale allestito a Fico Eataly World dove è possibile anche partecipare alle degustazioni didattiche dell’Oil bar per muovere i primi passi nell’assaggio delle varietà tipiche di alcune zone d’Italia. In particolare domenica 17 alle 11 presso la sala Fondazione Fico, si svolgerà la presentazione della Guida agli Extravergini 2019 con la premiazione dei migliori oli recensiti, oltre 120 nonostante una difficile annata in molte regioni. Segno di un settore molto attento e professionale che rimane uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy.

I riconoscimenti

Il Grande Olio è il premio attribuito all’extravergine che si è distinto per particolari pregi dal punto di vista organolettico e perché ben rispecchia territorio e cultivar. A queste caratteristiche, il premio Grande Olio Slow aggiunge il riconoscimento delle pratiche agronomiche sostenibili applicate.

LOMBARDIA AZIENDA OLIO

Grande Olio Gianfranco Comincioli Numero Uno

Grande Olio Fabio Festorazzi Dop Laghi Lombardi

Grande Olio Slow Stefania Mattarelli Dop Laghi Lombardi

VENETO AZIENDA OLIO

Grande Olio San Cassiano Dop Veneto Valpolicella Grignano

Grande Olio Frantoio di Cornoleda Grignano

Grande Olio Frantoio di Cornoleda Rasara

Grande Olio Agriturismo Marani Laudo

Grande Olio Slow Lucia Repele Le Passioni Biologico

TRENTINO AZIENDA OLIO

Grande Olio Frantoio di Riva Uliva Garda Trentino DOP

Grande Olio Frantoio di Riva 46° Parallelo – Casaliva

Grande Olio Slow Maso Botes Preèra

Grande Olio Slow Giovanni Poli Evo Giovanni Poli

Grande Olio Slow Laghel 7 Evo Laghel7 Bio

EMILIA ROMAGNA AZIENDA OLIO

Grande Olio Podere La Torre Ascolana

Grande Olio Palazzo di Varignana Claterna

Grande Olio Slow Tenuta Pennita Valdoleto

LIGURIA AZIENDA OLIO

Grande Olio La Baita Estremo

Grande Olio Paolo Cassini Extremum

Grande Olio Benza Cru Turè

Grande Olio Slow L’Uga Murella I Tecci

Grande Olio Slow La Baita Ludo

Grande Olio Slow Patrizio Gamba Terre del Mistero

Grande Olio Slow Tèra de Prie Evo Tèra de Prie

TOSCANA AZIENDA OLIO

Grande Olio Capua Winery Leccino

Grande Olio Frantoio Franci Moraiolo

Grande Olio Antico Podere Cavozzoli Cavozzoli Riserva

Grande Olio Frantoio Rossi Evo Frantoio Rossi

Grande Olio Il felciaio 1929

Grande Olio Collemassari Evo Collemassari Grattamacco

Grande Olio Fonte di Foiano Gran Cru

Grande Olio Frescobaldi Laudemio

Grande Olio Parri Evo Parri

Grande Olio Oro dei Tatanni Evo Oro dei Tatanni

Grande Olio Slow Le Torri Evo Le Torri

Grande Olio Slow Allevamento dell’Apparita Igp Toscano Bio

Grande Olio Slow Retomontisoni Moraiolo

Grande Olio Slow Fattoria Altomena Evo Fattoria Altomena

Grande Olio Slow Ranocchiaia Selezione Grandis

Grande Olio Slow Ramerino Guadagnolo Primus

Grande Olio Slow Torre Bianca Pendolino

Grande Olio Slow I Greppi di Silli Maurino

Grande Olio Slow Podere Ricavo Minuta di Chiusi

Grande Olio Slow Poderaccio Evo Poderaccio

Grande Olio Slow Val di Lama Mignolo

Grande Olio Slow Leonardo Salustri Frantoio

UMBRIA AZIENDA OLIO

Grande Olio Castello di Monte Vibiano Vubia

Grande Olio Decimi Emozione

Grande Olio Decimi Moraiolo

Grande Olio Mannelli Mosto d’olivo

Grande Olio Castello di Monte Vibiano Tremilaolive – Borgiona

Grande Olio Molino il Fattore Grand Cru

Grande Olio Viola Sincero

Grande Olio Viola Colleruita

Grande Olio Slow Giovanni Batta Dop Umbria Colli del Trasimeno

Grande Olio Slow Marfuga L’Affiorante

Grande Olio Slow Marfuga Trace bio

Grande Olio Slow Villa della Genga Moraiolo

Grande Olio Slow Villa della Genga Leccino

Grande Olio Slow Sambuchi Vignolo Dop

Grande Olio Slow Sambuchi Borgiona Bio

MARCHE AZIENDA OLIO

Grande Olio Angelini Mono – Ascolana tenera

Grande Olio Slow I tre filari Coroncina

Grande Olio Slow I tre filari I tre filari bio

Grande Olio Slow Officina del Sole Evo officina del sole

Grande Olio Slow Saladini Pilastri Ascolana

ABRUZZO AZIENDA OLIO

Grande Olio Tenuta Zuppini Veneranda 19

Grande Olio Forcella Intosso

Grande Olio Frantoio Hermes Vesta

Grande Olio Slow Frantoio Hermes Armonia

Grande Olio Slow Tommaso Masciantonio Dop Trappeto di Caprafico

Grande Olio Slow Tommaso Masciantonio Intosso

Grande Olio Slow Sapori della Majella Crognalegno Bio

MOLISE AZIENDA OLIO

Grande Olio Slow Giorgio Tamaro Colle D’Angiò – Oliva Nera

Grande Olio Slow Giorgio Tamaro Colle D’Angiò -Rumignana

Grande Olio Slow Trespaldum Gentile di Mafalda

LAZIO AZIENDA OLIO

Grande Olio Ione Zobbi Forte & Eccelso

Grande Olio Ione Zobbi Cru Piscine Mau

Grande Olio Slow Tenuta Di Carma Podere Ermellino

Grande Olio Slow Andrea De Giovanni Supremo

Grande Olio Slow Americo Quattrociocchi Superbo

CAMPANIA AZIENDA OLIO

Grande Olio Torretta Teti

Grande Olio Torretta Diesis

Grande Olio Fam Dop Irpinia Colline dell’Ufita

Grande Olio Fam Ravece

Grande Olio Slow Fattoria Ambrosio Idra

Grande Olio Slow Terre di Molinara Elaios

Grande Olio Slow Fontana Madonna Regio

Grande Olio Slow Torre A Oriente Cuore d’ortice

Grande Olio Slow Antico Podere Matesino Tonda del matese

BASILICATA AZIENDA OLIO

Grande Olio Slow Filomena Carriero Coratina

Grande Olio Slow Luciano Pepe Invaio

PUGLIA AZIENDA OLIO

Grande Olio Frantoio Congedi DOP Terra d’Otranto

Grande Olio Ortoplant Ogliarola

Grande Olio Oleificio Stasi Oro d’oliva

Grande Olio Consorzio Frantoi Artigiani Coratina

Grande Olio Frantoio d’Erchie Coratina

Grande Olio Fratelli Ferrara Posta locone

Grande Olio Slow Frantoio Intini Olivastra

Grande Olio Slow Adriatic Vivai Coratina Bio

Grande Olio Slow Villa Uva Coratina Bio

CALABRIA AZIENDA OLIO

Grande Olio Parisi Donato Giuseppe Donato Parisi 1879

Grande Olio Enotre Enotre Berico

Grande Olio Sorelle Garzo Dolciterre – Ottobratico

Grande Olio Slow Doria Lei

Grande Olio Slow Doria Sud

Grande Olio Slow Madreterra Ugo

SICILIA AZIENDA OLIO

Grande Olio Bonfiglio Cunzatillu

Grande Olio Oliva Favola – Tonda Iblea

Grande Olio Frantoio Galioto Moresca

Grande Olio Frantoio Galioto Castel di Lego – Tonda Iblea

Grande Olio Slow Agrestis Fiore D’Oro Dop Monti iblei

Grande Olio Slow Terraliva Cherubino Igp Sicilia – Tonda iblea

Grande Olio Slow Terraliva Cherubino Igp Sicilia – Nocellara Etnea

Grande Olio Slow Vernera Vico rossella – Igp Sicilia

Grande Olio Slow Xiggiari Giarì – Biancolilla

Grande Olio Slow Titone Dop Valli Trapanesi

SARDEGNA AZIENDA OLIO

Grande Olio Giuseppe Gabbas Solianu- Bosana

Grande Olio Slow Corte Olias Semidana

Grande Olio Slow Su Molinu Gariga Ramine – Nera di Oliena

Grande Olio Slow Su Molinu Gariga Birde -Bosana

Grande Olio Slow Masoni Becciu Masoni Becciu Bio

Grande Olio Slow Masoni Becciu Ispiritu Sardu Bio

Quindi l’appuntamento con il meglio dell’olio extravergine d’Italia è a Fico Eataly World a Bologna il 16 e il 17 marzo 2019.