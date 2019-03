Contest “Il clima cambia, cambiamo anche noi”: la testimonianza dei ragazzi delle scuole medie e superiori

Datameteo.com partner dell’8ª Giornata della Meteorologia e l’Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime promuovono un contest dal titolo “Il clima cambia, cambiamo anche noi” che riguarda che riguarda i territori del Parc national du Mercantour (FR), del Parc national des Ecrins (FR), del Parco Fluviale Gesso e Stura – Ente gestore Comune di Cuneo (IT), dell’APAM (IT) e dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”.

“Agire in fretta”, “Non abbiamo più tempo”, Stiamo perdendo il bosco”: sono alcuni degli slogan dei contenuti del Contest che i ragazzi delle scuole medie e superiori hanno sviluppato.

Di seguito la playlist coi contenuti. Per approfondire: