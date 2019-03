Il territorio di Messina verrà monitorato dallo spazio: ecco l’accordo con l’Agenzia Spaziale Italiana per il progetto “Cosmo-Skymed”

Messina verrà monitorata dallo spazio. La Giunta Comunale ha approvato l’accordo di programma con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per la fornitura di immagini di archivio COSMO-SkyMed sia in orbita ascendente che in orbita discendente che vadano a coprire il periodo temporale 2014-2023.

L’accordo di programma, che sarà sottoscritto per il Comune, dall’assessore comunale alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli e per l’ASI, dal direttore di missione COSMO_SkyMed Alessandro Coletta, consentirà, attraverso la lettura delle elaborazioni interferometriche differenziali di scene SAR satellitari dalla piattaforma Cosmo-SkyMed, il monitoraggio, l’analisi e lo studio dei fenomeni d’instabilità di versante che interessano il territorio comunale di Messina e l’analisi del cambiamento del territorio.

La fornitura del servizio è da iscriversi tra le attività comprese nell’ambito del decreto del Direttore Generale di ASI 329/2016 che regola appunto le forniture in favore di utenti istituzionali nazionali dei prodotti COSMO-SkyMed per tutti gli usi connessi alle attività derivanti dal progetto MAP ITALY.

I dati, messi a disposizione da ASI, e l’impiego di tecniche interferometriche SAR multi-temporali, forniranno utili indicazioni alla individuazione e comprensione dei fenomeni suddetti per il resto del territorio comunale. Lo studio sarà intrapreso a partire dal villaggio di Altolia, con un progetto di monitoraggio della frana lenta presente nel centro abitato e che prevede indagini geognostiche con sondaggi, prove di laboratorio e l’installazione di tubi inclinometrici, oltre a campagne di misure GPS differenziale per due anni. La proposta, ideata dagli uffici comunali e finanziata nell’intervento “Patto per lo sviluppo della Città di Messina” con soggetto attuatore il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana (ex legibus n.116/2014 e 164/2014), è stata aggiudicata alla ditta “Algieri Francesco” di San Pietro in Guarano (CS), per un importo contrattuale di 131.784,91 euro e lunedì saranno consegnati i lavori. Il progetto, come da accordo di programma, sarà totalmente gratuito per il Comune di Messina. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Minutoli che ha dichiarato che “questo è il primo passo per avviare, da parte dell’Amministrazione comunale, un’attività di monitoraggio e studio, attraverso strumenti di telerilevamento satellitare di tutto il territorio”.