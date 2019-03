Protezione Civile, Conte: “Le vostre qualità sono il coraggio, l’abnegazione, la disponibilità tenute insieme dalla solidarietà, dall’altruismo”

“Un onore per me, prima ancora che un piacere, essere qui con le donne e con gli uomini della Protezione Civile che mettono a disposizione il loro tempo e le loro energie al servizio del prossimo, degli italiani e all’estero. Come presidente del Consiglio sono orgoglioso di essere a capo di questo dipartimento“.

Queste le parole di Giuseppe Conte durante la cerimonia di conferimento dell’attestazione di benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile. “Le vostre qualità sono il coraggio, l’abnegazione, la disponibilità tenute insieme dalla solidarietà, dall’altruismo“, ha dichiarato Conte. “Oggi è un giorno di festeggiamenti, per attribuire riconoscimenti a chi si è distinto in situazioni tragiche, drammatiche. Premiando loro premiamo tutte le donne e gli uomini della Protezione Civile“.

“Durante il mio governo ci sono state tragedie che hanno ferito il Paese, come il Ponte Morandi. Questa esperienza diretta mi ha subito spinto a fare di più, lavorando per elaborare un piano nazionale. Ci siamo detti che non si può agire in ordine sparso, ma dobbiamo elaborare un Piano ed è nato il piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio: lo abbiamo chiamato Proteggi Italia e abbiamo stanziato 3 miliardi di interventi cantierabili, 11 miliardi in tre anni“, ha concluso Conte.