Imprese e cambiamenti climatici: le priorità per un’economia amica del clima

In occasione dei vent’anni di Kyoto Club sarà presentato il convegno in programma nel pomeriggio (ore 14) a Palazzo Labia e saranno affrontate le priorità dal punto di vista delle imprese, per un’economia amica del clima.

Alla conferenza stampa interverranno: Vincenzo Marinese, Presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, Catia Bastioli, Presidente di Kyoto Club – CEO di Novamont e Presidente di Terna, Gianni Silvestrini, Direttore scientifico di Kyoto Club. Saranno presenti anche i Vicepresidenti dell’Associazione: Gianluigi Angelantoni, Presidente di Angelantoni Industrie e Francesco Ferrante, Vicepresidente del Coordinamento FREE.

L’appuntamento è per Lunedì 25 Marzo 2019 ore 11 presso Sala Confindustria Made in Venice.