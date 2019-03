In 10 anni raddoppio delle imprese on-line trainate dal mercato della telefonia

Diminuzione sensibile dei negozi al dettaglio quella a cui stiamo assistendo nelle città italiane di medie dimensioni, sia nei centri storici che nelle periferie, la stima afferma un calo dell’11,1% dal 2008 al 2018, pari a 63.826 imprese in meno.

Stesso trend discendente per il commercio ambulante con il -11,7% e un calo di 11.441 bancarelle, che per la metà sono in mano a imprenditori stranieri.

Al contrario, aumentano le imprese commerciali in ambito turistico e della ristorazione: alberghi, bar e ristoranti che crescono di 44.924 pari al +15,1%, crescono del 91,2% anche le attività commerciali inerenti alle nuove tecnologie da internet alla telefonia con 9.498 nuove aperture, passando dalle 10.414 imprese del 2008 alle 19.912 del 2018.

Questo quanto emerge dall’indagine dell’Ufficio studi di Confcommercio “Demografia d’impresa nelle città italiane“, giunta quest’anno alla quarta edizione.