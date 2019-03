In ospedale a Padova per l’estrazione di un dente: muore a 13 anni mentre si trova sotto i ferri

Si trovava in ospedale per l’estrazione di un dente con un’operazione di routine. Un ragazzo di soli 13 anni è morto mentre si trovava sotto i ferri. E’ accaduto nella Clinica odontoiatrica dell’Azienda ospedaliera universitaria di Padova. Il paziente, hanno fatto sapere i medici, era gravato da un complicato quadro clinico pregresso. La morte è sopraggiunta a causa di un arresto cardiorespiratorio. La situazione è precipitata nel giro di pochi minuti e l’équipe pronta per operarlo in caso di emergenza non ha potuto purtroppo fare nulla. I medici hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Nato a Padova ma residente in provincia di Vicenza, il ragazzo è figlio di un militare americano di stanza in Italia. Affetto da malattie sistemiche era ormai da anni in carico al servizio dentistico pubblico e aveva già subito un intervento simile qualche settimana fa.