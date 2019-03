Incendi boschivi: vasto rogo nella notte nell’Ascolano, evacuazioni

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare un vasto incendio a Grottammare (Ascoli Piceno): le fiamme sono divampate in un bosco lungo la strada Cuprense. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni, costringendo ad evacuazioni temporanee ed in via precauzionale: i residenti sono poi rientrati quando l’incendio è stato domato.

Nell’intervento impegnate squadre dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno, San Benedetto e Fermo.