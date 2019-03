Incendi: da sindaco di Borgosesia taglia 5mila euro su un piromane

“Adesso basta, offro una taglia di tasca mia: 5000 euro se si riesce ad individuare il pazzo criminale che ha devastato migliaia di ettari dei nostri boschi”. Così il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, dopo l’incendio di Serravalle-Sostegno. “Gia’ diversi cittadini ci hanno dato delle indicazioni utili, il cerchio intorno al piromane si stringe – commenta il sindaco – e quindi ora insieme all’assessore alle Frazioni, Fabrizio Bonaccio, chiediamo un rapido controllo da parte delle forze dell’ordine. Proprio venerdi’ sono intervenuto alla Camera dei deputati per reclamare un inasprimento delle pene nei confronti dei incendiari, ho chiesto un’azione corale di tutto il Parlamento contro queste persone senza scrupoli, che uccidono animali e devastano l’ambiente bruciando i boschi”.

Una taglia per contrastare chi intenzionalmente appicca le fiamme: “Ringrazio i vigili del Fuoco, la Protezione civile, l’Associazione incendi boschi che hanno lavorato duramente per spegnere il fuoco, e mi metto al loro fianco per quello che e’ il mio ruolo: fare tutto il possibile per fermare i piromani.

Per questo ho deciso di premiare economicamente chi possa efficacemente contribuire a catturare chi appicca i fuochi, ma chiedero’ anche l’intervento dell’esercito. Bisogna mettere in campo tutte le risorse possibili, affinche’ operino sinergicamente per tutelare il patrimonio boschivo del nostro territorio, gli animali che popolano le colline, gli edifici storici (chiesette, oratori, strutture rurali) che fanno parte della nostra storia”, conclude Tiramani.