Incendi: fiamme sotto controllo in provincia di Como

Oggi grande lavoro di vigili del fuoco e volontari, coadiuvati da elicotteri, per contenere il vasto incendio divampato ieri sera sui monti di Carlazzo, nella valle Menaggio, in provincia di Como.

Le fiamme si sono sviluppate in una vasta area boschiva: durante la notte, alimentate da vento e terreno arido, si sono propagate in direzione del lago di Como.

Ora la situazione sembrerebbe sotto controllo.