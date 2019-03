Incendi: a Lucca è in corso la bonifica del Monte Prana a Camaiore

La fase di bonifica sta giungendo al termine sul Monte Prana, nel comune di Camaiore (Lu), dopo l’incendio di prato a pascolo e cespugliato si era sviluppato intorno alle ore 18 nella giornata di ieri in quota. L’intervento sul posto è stato effettuato da un elicottero della flotta regionale oltre a 17 operatori AIB (l’organizzazione Antincendi boschivi della Regione Toscana), operai forestali dell’unione dei Comuni della Versilia e della Regione oltre al direttore delle operazioni in coordinazione tramite la sala operativa. Le prime stime affermano che siano andati bruciati sui 30 ettari di superficie per un perimetro di circa 2 chilometri, le operazioni di spegnimento rese difficoltose dall’inaccessibilità della zona raggiungibile solo a piedi, sono terminate alle prime ore della mattinata.

La Regione ha ricordato che dal 21 marzo è scattato il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli su tutto il territorio regionale e che rimarrà attivo fino al 31 marzo, decisione presa dalla Giunta regionale considerato l’attuale rischio di sviluppo di incendi boschivi dovuto alle cattive condizioni climatiche e alle previsioni meteo.

Il divieto è esteso anche ai residui vegetali, vietata anche l’accensione di fuochi ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate ma anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale.



La mancata osservanza delle norme comporterà l’applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. L’invito agli imprenditori agricoli e privati cittadini è quello di tenere comportamenti prudenti nelle attività agricolo-forestali astenendosi da qualsiasi accensione di fuoco. La Regione conclude sottolineando l’importanza di segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero verde della Sala operativa regionale 800.425.425 o al 115 dei Vigili del Fuoco.