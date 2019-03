Incendi: diversi roghi in zona montana dell’Oltrepò Pavese

Vigili del fuoco al lavoro in alcune zone montane dell’Oltrepò Pavese dove sono divampati diversi incendi nelle ultime ore: i roghi stanno avanzando nei boschi nelle località di Varzi Brallo di Pregola, Bagnaria, Romagnese, Casa Matti, e Menconico, tutte in provincia di Pavia.

Al momento non si segnalano rischi per le abitazioni e i residenti. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo forestale: non si esclude che i roghi possano avere un’origine dolosa.