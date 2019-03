E’ stato domato con l’intervento a terra dei Vigili del Fuoco, Agenti del Corpo Forestale, Barracelli e il supporto dei Carabinieri l’incendio che è divampato stamani a Santu Lussurgiu (Or), in località Sos Molinos. E’ stato necessario l’intervento del Canadair per avere ragione delle fiamme che, alimentate dal vento, avevano divorato diversi ettari di bosco e pascoli. I vigili del fuoco e i forestali hanno messo in sicurezza e bonificato la zona.