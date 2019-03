Incendi Piemonte: i roghi in Val Sesia si spostano verso il Biellese

In corso le operazioni dei vigili del fuoco per tentare di contenere l’incendio che si è sviluppato nella notte tra lunedì e martedì tra le colline del Vercellese, sopra Bornate, frazione di Serravalle Sesia: i roghi, alimentati da vento e siccità, si stanno spostando anche verso il Biellese, in direzione dei territori di Sostegno e Crevacuore.

In campo numerosi volontari e vigili: dall’alto operano canadair ed elicotteri.