Incendi Pistoia, a fuoco bosco in località stiappa: Canadair in azione nel comune di Pescia

Incendio boschivo in corso in località Stiappa, frazione del comune di Pescia (Pistoia). La zona è impervia e il fuoco si sta sviluppando in un bosco misto di castagni e essenze resinose e sospinto dal vento si sta allargando verso il crinale di San Quirico. Al momento non risultano abitazioni minacciate.

A terra operano 4 squadre di volontariato e una squadra di operai dell’Unione dei Comuni Appennino Pistoiese, coadiuvati da una squadra di vigili del fuoco. Per abbreviare le rotazioni degli elicotteri regionali dell’antincendio boschivo si sta predisponendo il montaggio di una vasca per il pescaggio acqua in prossimità dell’incendio.

La Regione ricorda che fino al 31 marzo su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale in considerazione dell’attuale rischio di sviluppo di incendi boschivi dovuto alle cattive condizioni climatiche.

Oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali, nel periodo a rischio (di cui al Regolamento forestale della Toscana n. 48/2003) è vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale.

La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. Imprenditori agricoli e privati cittadini sono invitati a tenere comportamenti prudenti nelle attività agricolo-forestali astenendosi da qualsiasi accensione di fuoco. Si sottolinea l’importanza di segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero verde della Sala operativa regionale 800.425.425 o al 115 dei Vigili del Fuoco.