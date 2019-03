Incendi Toscana: in fiamme 2 aree boschive a Bagni di Lucca, intervento del Canadair

Incendi nel comune di Bagni di Lucca, stanno bruciando 2 aree boschive: il primo rogo, divampato ieri pomeriggio, in località Fornello, sta interessando 15 ettari di superficie. Sul posto stanno intervenendo due Canadair e un elicottero del sistema dell’antincendio boschivo regionale oltre a 4 squadre dell’Unione dei Comuni Garfagnana, della Media Valle e del volontariato Anti incendi boschivi. Le forti raffiche di vento rendono più complicate le operazioni di spegnimento, anche in riferimento al secondo incendio, divampato in località Benabbio, in un bosco prevalentemente di querce, a margine di un oliveto, dove sono già bruciati 5 ettari. Al lavoro un elicottero della flotta regionale e 2 squadre della Media Valle.