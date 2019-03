Incendi in Toscana: rogo a Bagni di Lucca, sul posto elicotteri e Canadair

Divampa l’incendio boschivo scoppiato intorno ieri sera sui monti che sovrastano la località di Lugliano, nel Comune di Bagni di Lucca. Le fiamme, estese per circa 50 ettari, stanno interessando zone disabitate, impervie e difficilmente raggiungibili.

Sono intervenuti due elicotteri del Servizio regionale antincendi boschivi: nella prima parte della mattinata le operazioni sono state complicate dal forte ristagno di fumo, ma la situazione, dal punto di vista della visibilità, è adesso in miglioramento. Dalle 14 sono in azione anche due Canadair, con l’obiettivo di chiudere l’incendio prima delle ore serali.

A terra operano tre squadre di operai e due direttori di operazioni della Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, tre squadre del Coordinamento Volontariato toscano e una squadra dei Vigili del fuoco.

“Si ricorda che fino al 10 aprile su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali. Lo ha deciso la Regione Toscana – si spiega in una nota – considerato l’attuale rischio di sviluppo di incendi boschivi dovuto alle condizioni climatiche. Oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali, nel periodo a rischio (di cui al Regolamento forestale della Toscana n. 48/2003) è vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale“.”La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. Imprenditori agricoli e privati cittadini sono invitati a tenere comportamenti prudenti nelle attività agricolo-forestali astenendosi da qualsiasi accensione di fuoco. Si sottolinea l’importanza di segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero verde della Sala operativa regionale 800.425.425 o al 115 dei vigili del fuoco“, conclude l’amministrazione regionale.