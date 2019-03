Incendio a bordo di un aereo: i 189 passeggeri del boeing 737 sono stati evacuati, ci sono almeno due feriti

Due persone sono rimaste ferite in seguito all’atterraggio d’emergenza nell’aeroporto di Newark di un aereo della compagnia Air Transat, nella cui cabina si era generato un incendio per cause ancora da accertare. A causa del divampare delle fiamme l’aereo, un boeing 737 in viaggio tra Montreal (Canada) e Fort Lauderdale (Florida), ha cambiato repentinamente rotta ed è atterrato a Newark, nel New Jersey, dove le attività sono state temporaneamente interrotte per consentire l’intervento dei pompieri. I 189 passeggeri a bordo sono stati evacuati dalle uscite di emergenza e due di essi hanno riportato ferite lievi per motivi non dovuti all’incendio, in base a quanto si legge in un tweet dell’amministrazione dell’aeroporto.