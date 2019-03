Incendio azienda chimica nel Torinese: distrutto capannone

Incendio ieri sera a Rosta (Torino), in bassa Valle di Susa, presso la Lacsa srl, ditta che tratta materie chimiche per la conceria.

Sul posto 8 squadre dei vigili del fuoco che hanno operato per oltre 5 ore. Sul posto anche il nucleo specializzato Nbcr e i tecnici dell’Arpa. Non si segnalano feriti o intossicati.

Il rogo ha distrutto il capannone della ditta in strada Alpignano: le cause sono ancora da chiarire.