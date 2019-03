Incidente aereo nel Canale della Manica: il pilota di Sala non era autorizzato a volare di notte

Il pilota dell’aereo schiantatosi nel Canale della Manica lo scorso 21 gennaio, a bordo del quale viaggiava anche il calciatore argentino Emiliano Sala, non aveva l’autorizzazione a volare di notte: lo riporta la BBC.

David Ibbotson era daltonico, una caratteristica che comporta alcune restrizioni, tra le quali il permesso a volare solo di giorno: “Il daltonismo non consente ad un pilota di prendere la licenza per volare di notte perché riuscire a distinguere tra luci rosse e verdi al buio è fondamentale per poterlo fare“, ha spiegato una fonte alla Bbc.

L’ente per l’aviazione civile britannico non ha commentato la rivelazione.

In acqua e sul relitto dell’ultraleggero non non sono stati ritrovati né il corpo del pilota né la sua licenza o il giornale di bordo. Il corpo di Sala è stato recuperato il 6 febbraio.