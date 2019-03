Incidente aereo Ethiopian Airlines: la compagnia aerea blocca tutti i Boeing 737 Max

Ethiopian Airlines ha annunciato questa mattina di avere bloccato tutti gli aerei Boeing 737-8 Max in via precauzionale e in attesa che si conoscano i motivi del disastro aereo che ieri ha provocato 157 vittime.

In una nota la compagnia spiega che “a seguito del tragico incidente del 10 marzo, Ethiopian Airlines ha deciso di tenere a terra tutti i Boeing 737 Max. Non si conoscono ancora le cause della sciagura e la decisione è presa in via precauzionale“.