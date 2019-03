Incidenti in Montagna: precipita dal Monte Muret, morto escursionista

I tecnici del Soccorso Alpino Piemontese hanno recuperato poco fa il corpo senza vita di un escursionista sotto la punta del Monte Muret, spartiacque tra Val di Susa e Valle di Viù in provincia di Torino, nei pressi del Rocciamelone.

L’uomo è precipitato in un canalone per circa 200 metri. La persona che si trovava con il 50enne ha immediatamente lanciato l’allarme ma l’intervento si è dimostrato subito complicato a causa del forte vento.

L’eliambulanza ha lasciato sul posto l’equipe medica e recuperato il compagno che si trovava in una zona pericolosa e sotto shock.

A causa delle avverse condizioni meteo sono stati necessari diversi tentativi per recuperare il personale a terra e la salma.