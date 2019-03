Incidenti in Montagna: alpinisti francesi soccorsi in Valsusa

Due scialpinisti francesi sono stati colpiti da una scarica di neve mentre erano in salita con ramponi e piccozza lungo un pendio ripido, sulla punta Melchiorre, nella zona di Bardonecchia, al confine con la Francia: uno di loro è precipitato ed è rimasto ferito in modo non grave, l’altro ha contattato la centrale operativa 118/Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Gli operatori hanno allertato l’eliambulanza 118 e il Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne francese, di base a Briancon. Gli scialpinisti sono stati raggiunti e tratti in salvo.