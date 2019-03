Incidenti in Montagna, Svizzera: 79enne muore durante escursione

Incidente in Svizzera: una 79enne è morta durante un’escursione con gli sci in alta montagna nell’Oberland bernese.

La donna sarebbe salita fino al Niderhorn (o Niderhore), cresta di 2078 metri nel comune di Zweisimmen (cantone di Berna) e sarebbe poi caduta in un dirupo, procurandosi ferite mortali. E’ stato grazie alle operazioni di ricerca con un elicottero dei soccorritori della Rega che si è potuto localizzare il corpo, ormai senza vita, dell’anziana sportiva. La donna abitava bel canton Berna.