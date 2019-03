Influenza: oltre 7,6 milioni di italiani colpiti, 179mila casi nell’ultima settimana

Nell’ultima settimana, secondo il bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità, sono stati 179mila i casi segnalati di influenza, e in oltre la metà delle regioni è terminato il periodo epidemico.

Complessivamente oltre 7,6 milioni di persone si sono ammalate.

“Per il secondo anno di seguito abbiamo avuto una stagione molto intensa, ma con virus diversi rispetto all’anno scorso. Nel 2017-2018, in cui si sono superati gli 8,5 milioni di casi, era prevalso il ceppo B Yamagata, mentre quest’anno quelli di tipo A, cioe’ il virus pandemico del 2009 H1N1, e l’H3N2,” ha spiegato l’epidemiologo dell’ISS, Gianni Rezza.

Nell’ultima settimana si sono registrati 2,9 casi per mille assistiti, un’incidenza molto vicina alla soglia di base di 2,74 casi che segna la fine del periodo epidemico, raggiunto in Piemonte, Val D’Aosta, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Basilicata.