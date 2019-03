Influenza: casi in calo in Svizzera

I casi di influenza in calo in Svizzera: la scorsa settimana sono scesi da 257 a 206 ogni 100.000 abitanti, secondo i dati aggiornati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). L’influenza è diffusa in tutto il Paese, ma la regione più colpita è quella che comprende Ticino e Grigioni, con 439 casi, contro i 470 della settimana precedente, ogni 100.000 abitanti.

Durante la scorsa settimana 138 medici del sistema di vigilanza Sentinelle hanno segnalato 28 casi di sospetta influenza ogni 1000 consultazioni.