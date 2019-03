Iraq, affonda traghetto sul Tigri: almeno 85 morti, 3 giorni di lutto nazionale

In seguito all’affondamento di un traghetto sul fiume Tigri nei pressi di Mosul, nel nord dell’Iraq, che ha provocato almeno 85 morti, il primo ministro Adel Abdul Mahdi ha annunciato 3 giorni di lutto nazionale a partire da ieri.

La tragedia è avvenuta mentre il fiume era in piena: l’imbarcazione si è capovolta nel tratto tra l’isola di Umm al Rabeen e la terra ferma. La barca sarebbe affondata perché sovraccarica di persone: si stavano recando sull’isola di Umm al Rabeen per festeggiare il capodanno persiano Nowruz. Nei giorni precedenti le autorità avevano chiesto alla popolazione di evitare l’attraversamento del Tigri, in piena a causa delle forti piogge.