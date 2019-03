Jo Cameron, la donna che non sente dolore, ansia o paura: la sua rara mutazione genetica può aiutare a sviluppare una nuova generazione di farmaci

Una pensionata che non prova dolore né paura potrebbe aprire le porte ad una nuova generazione di farmaci contro l’ansia e il dolore. Jo Cameron vive in Scozia e oltre a non provare dolore, sente pochissima ansia e paura e ha una migliore guarigione dalle ferite. La donna si rende conto di una bruciatura solo quando sente l’odore della pelle ormai bruciacchiata: si brucia spesso il braccio con il forno ma non sente alcun dolore che la avvisi su quanto sta accadendo.

Questo perché Jo Cameron è una delle due persone in tutto il mondo conosciuta per avere una rara mutazione genetica. Questa mutazione porta a non avvertire dolore, né ansia o paura. La signora Cameron ha realizzato di essere diversa solo a 65 anni, quando i dottori non riuscivano a credere che non avesse bisogno di antidolorifici dopo una seria operazione chirurgica. Quando è stata operata ad una mano, i dottori la avevano avvisata che avrebbe sentito dolore in seguito all’intervento. Ma Cameron non ha avvertito assolutamente nulla e l’anestesista, il Dott. Devjit Srivastava, ha deciso di mandarla dai genetisti dell’University College London (UCL) e dell’Università di Oxford. In seguito ai test sono state scoperte mutazioni genetiche che hanno indicato che la donna non sente dolore come invece fa il resto delle altre persone.

Dopo la diagnosi, Cameron ha realizzato che non era solo “incredibilmente in salute” come credeva e ha dichiarato: “Guardando indietro, mi rendo conto che non ho mai avuto bisogno di antidolorifici, ma se non ne hai bisogno, non ti chiedi il perché. Sei quello che sei, finché qualcuno non lo fa notare, non lo metti in dubbio. Ero solo un’anima felice che non realizzava che c’era qualcosa di diverso in me”. Cameron non ha sentito dolore nemmeno durante il parto: “Era strano ma non avevo dolore. È stato abbastanza divertente in realtà”, ha raccontato.

La donna non cambierebbe nulla ma crede che il dolore sia importante: “Il dolore esiste per un motivo, ti avvisa, senti dei campanelli d’allarme. Sarebbe bello avere degli avvertimenti quando qualcosa non va. Non sapevo che il mio femore fosse andato fin quando non lo è stato davvero, non potevo fisicamente camminare con la mia artrite”. I dottori credono che Cameron sia anche in grado di guarire più velocemente del normale. Questa particolare combinazione di geni la rende meno ansiosa ma le fa dimenticare di più le cose.

Cameron ha dichiarato che recentemente ha preso un colpo in un incidente stradale ma è rimasta indifferente a quella che molti avrebbero considerato un’esperienza sconvolgente. “Non ho adrenalina. Dovrei avere quell’avvertimento, è parte dell’essere umano, ma io non lo cambierei”, ha spiegato. L’altro automobilista coinvolto nell’incidente, ha raccontato Cameron, tremava mentre lei è riuscita a restare calma: “Non ho quella reazione. Non è coraggio, non c’è proprio la paura”, ha precisato.

I ricercatori dichiarano che è possibile che ci siano altre persone come Jo Cameron. “Un paziente su due dopo un intervento chirurgico vive ancora dolore da moderato a grave, nonostante tutti i progressi dei farmaci antidolorifici. Rimane da vedere se possa essere sviluppato qualche nuovo trattamento sulla base dei nostri risultati. I risultati indicano verso una nuova scoperta di antidolorifici che potrebbe offrire sollievo dal dolore post-operatorio e anche accelerare la guarigione delle ferite. Speriamo che questo possa aiutare i 330 milioni di pazienti che ogni anno nel mondo si sottopongono ad un intervento chirurgico”, ha commentato il Dott. Srivastava.

Il caso di Jo Cameron è oggetto di un documento pubblicato su British Journal of Anaesthesia, scritto dal Dott. Srivastava e dal Dott. James Cox (UCL). “Le persone con la rara insensibilità al dolore possono essere molto importanti per la ricerca medica poiché impariamo come le loro mutazioni genetiche influenzano il modo in cui vivono il dolore, quindi incoraggiamo chiunque non senta dolore a farsi avanti. Speriamo che con il tempo, i nostri risultati possano contribuire alla ricerca clinica per l’ansia e il dolore post-operatorio e potenzialmente per il dolore cronico, lo stress post-traumatico e la guarigione delle ferite”, ha detto Cox. “Sarei euforica se la ricerca sulla mia genetica potesse aiutare le altre persone che stanno soffrendo. Non avevo idea fino a qualche anno fa che ci fosse qualcosa di insolito sul poco dolore che sentivo, pensavo che fosse normale. Apprenderlo ora mi affascina così come affascina chiunque altro”, ha concluso Cameron.