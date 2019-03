KIDSBIT, il Festival dei bambini e della Terra: torna l’evento dedicato ai piccoli esploratori digitali, dedicato all’ambiente e ai cambiamenti climatici

Torna anche quest’anno KIDSBIT Festival, l’evento dedicato a bambini e ragazzi del 21° secolo e alle loro famiglie, con un’edizione speciale dedicata alla Terra. Per la realizzazione del suo IV Festival, che si svolgerà a Perugia sabato 8 e domenica 9 giugno, KIDSBIT aderisce al progetto firmato CNA Umbria/Eppela che, tramite il crowdfunding, ha deciso di sostenere dei progetti umbri, artigianali e imprenditoriali di carattere innovativo, in grado di offrire sul mercato prodotti di valore per i consumatori.

La raccolta fondi online per sostenere il Festival è attiva fino al 20 marzo sul sito www.eppela.com/kidsbit e l’obiettivo è quello di raccogliere 6mila euro.

Bambini, arte e bellezza salveranno il Mondo!

Come possiamo continuare a chiedere a bambini e bambine di immaginare il futuro, quando non ci stiamo impegnando seriamente per lasciare loro un Pianeta in salute su cui progettarlo? Muovendo da questa riflessione, l’edizione 2019 di KIDSBIT FESTIVAL porterà nel centro storico di Perugia installazioni artistiche interattive, laboratori, giochi e spettacoli che ci aiuteranno a riflettere e discutere di come tornare a prenderci cura del nostro Pianeta.

Grazie al contributo dei sostenitori che aderiranno alla campagna di crowdfunding, KIDSBIT realizzerà un’installazione interattiva che aiuti a visualizzare in tempo-reale la quantità dei rifiuti prodotti e io loro percorsi di riuso e smaltimento. Sarà uno strumento pratico e permanente di ricerca e riflessione sull’impatto dei nostri consumi quotidiani da utilizzare in dialogo con piccoli e grandi cittadini, dentro e fuori le scuole, anche dopo il Festival.

Ma non finisce qui. KIDSBIT ha inoltre sposato un progetto di riforestazione: per ogni donazione, sarà piantato un nuovo albero nel vivaio della scuola elementare di Usambara, in Tanzania.

Tutte le installazioni e i contenuti dell’edizione 2019 saranno dedicati ad acquisire una consapevolezza nuova rispetto alla stato di salute della Terra, convinti che l’arte visuale, immersiva e digitale, unita all’intrattenimento e alla festa, possa aiutare a creare una dimensione sociale e collettiva di condivisione in cui trasformare in pratica questa consapevolezza.

Saranno presenti opere di artisti internazionali grazie alla collaborazione di ambasciate ed istituti di cultura italiani ed esteri. Confermata anche quest’anno la collaborazione con Galleria Nazionale dell’Umbria che ospiterà laboratori creativi ispirati alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee.